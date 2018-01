Britney Spears encerra romance com o modelo Yitzhak Cohen O breve romance entre a cantora americana Britney Spears e o modelo Yitzhak Cohen foi encerrado de maneira "amigável", segundo a representante do rapaz, Brandi Lorde. De acordo com Lorde, Cohen pôs fim à relação, iniciada no início deste ano, informou nesta quinta-feira a revista americana People. Segundo Cohen, eles nunca pensaram em se casar, "mas simplesmente se sentiam bem juntos". O casal foi fotografado pela primeira vez junto em 2 de janeiro, na Califórnia. Mãe de duas crianças, Sean Preston e Jayden James Federline, Britney anunciou em 2006 a separação de seu marido e pai de seus filhos, o rapper Kevin Federline, apenas um mês após o nascimento do caçula.