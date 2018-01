Britney Spears diz que é o anticristo e tenta suicídio Justificando ser "o anticristo", a pop star Britney Spears, que foi internada na semana retrasada em um centro de reabilitação em Malibu, nos Estados Unidos, teria tentado suicídio, segundo publicou o tablóide News of The World. Com o número "666" escrito na cabeça, Britney, atualmente careca, tentou se enforcar com um lençol quando ainda estava instalada na clínica, gritando "eu sou o anticristo", de acordo com a publicação. Uma fonte da instituição disse ao News Of The World que "as pessoas da clínica simplesmente não sabiam o que fazer". Passado o impulso da pop star, ela estaria agora se sentindo mais otimista e pensando em reatar o casamento com o rapper e dançarino Kevin Federline, com quem tem dois filhos, Jayden James, de 5 meses, e Sean Preston, de 1 ano e meio, e de quem se separou em novembro de 2006. Os últimos acontecimentos noticiados pela mídia mostram que Britney, antes chamada de "princesinha do pop" e uma das mulheres mais desejadas do mundo, conforme revelavam pesquisas de revistas, passa por uma fase de muita instabilidade. Antes de ser internada no centro em Malibu, ela deu entrada em uma clínica de recuperação no Caribe e depois surpreendeu a todos ao raspar a cabeça e surgir careca em um estúdio de tatuagem. Antes disso, foi vista em diversas noitadas acompanhada por celebridades como a ex-modelo Paris Hilton e a atriz Lindsay Lohan.