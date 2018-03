Britney Spears diz a críticos que show foi feito para fãs

O empresário da cantora pop norte-americana e o promotor da turnê saíram em defesa de Britney depois de ser noticiado que algumas pessoas abandonaram o primeiro show dela na Austrália no fim de semana passado, descrevendo-o como chato, sem animação, com playback e carente de interação com o público.

Agora Britney, 27 anos, que está reconstruindo sua carreira depois de uma fase de turbulência profissional e em sua vida pessoal, veio responder ao furor.

"Ouvi dizer que há muita controvérsia na mídia em relação a meu show", disse ela em comunicado à imprensa muito noticiado. "Alguns jornalistas disseram que o adoraram, e outros, não. Eu vim para a Austrália por meus fãs."

O promotor da turnê australiana Paul Dainty disse no início da semana que as críticas ao fato de Britney ter cantado com playback e a sua performance sem brilho a deixaram "muito chateada" e que sugerir que fãs tenham abandonado o espetáculo insatisfeitos era uma mentira total.

Ele acrescentou que é fato conhecido que uma parte do show de Britney, baseado no tema do circo, foi dublada, enquanto a cantora dança durante a apresentação espetacular que promove seu sexto álbum gravado em estúdio, "Circus".

Desde que chegou à Austrália, na semana passada, Britney Spears vem protagonizando um debate acirrado sobre cantar com playback.

A ministra de Comércio Justo do Estado de Nova Gales do Sul, Virginia Judge, pediu que os ingressos para shows tragam a informação de que partes desse concerto e outros são previamente gravadas e dubladas.

Milhares de fãs australianos inundaram o site pessoal de Britney Spears na Internet e sua conta de Twitter para parabenizá-la por sua volta por cima, descrevendo sua performance como "maravilhosa" e "brilhante."

O empresário da cantora, Adam Leber, usou a conta de Twitter de Britney na quinta-feira para postar um link para uma resenha altamente elogiosa ao concerto mais recente da cantora, feito na noite de quarta-feira na cidade de Melbourne.

A turnê australiana de Britney se encerra em Adelaide em 29 de novembro.