Britney Spears divulga trechos de duas novas músicas

Após lançar o clipe da música Hold It Against Me, na semana passada, Britney Spears divulgou em sua página oficial no Twitter pequenos trechos de duas outras faixas do álbum Femme Fatale, previsto para chegar às lojas em 29 de março.

A primeira delas, Inside Out, foi produzida por Dr. Luke.

A outra, I Wanna Go, foi feita em parceria com os produtores Max Martin e Shellback.

Recentemente, a cantora afirmou que já está pensando na turnê de divulgação do 7º álbum da carreira, e gostaria de fazer shows no Brasil.