Britney Spears divulga o clipe de 'Hold it against me'

Britney Spears finalmente acabou com a ansiedade dos fãs nesta sexta-feira, 18. A cantora divulgou o clipe da música Hold it against me, primeiro single do álbum Femme fatale, que chega às lojas no dia 15 de março.

Dirigido por Jonas Akerlund, o vídeo mostra a artista em um ensaio fotográfico futurista. Em uma das cenas, Britney luta consigo mesma, aplicando diversos golpes.

Na página oficial do Twitter, a cantora brincou ao dizer que daria um chute de kung fu em quem não gostasse do trabalho.

No mesmo site, ela teria dito que gostaria de se apresentar no Brasil. "Gostaria de visitar muitos lugares em que não estive na minha última turnê, especialmente o Brasil", escreveu. Britney esteve no País em 2001, para o Rock in Rio III, quando se apresentou para 250 mil pessoas.

Femme fatale é o sétimo álbum da cantora em estúdio, desde Circus, de 2008.