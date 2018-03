Britney Spears divulga nome e imagem da capa do novo álbum

Britney Spears confirmou em sua página oficial no Twitter, nesta quarta-feira, 2, o nome e a data de lançamento do novo álbum. Femme Fatale chega às lojas no dia 15 de março. A cantora ainda divulgou a capa do disco, que será o 7º da carreira.

Antes de publicar a imagem, Britney agradeceu o apoio dos fãs: "Eu coloquei todo meu coração neste álbum nos últimos dois anos. Este disco é para vocês, meus fãs, que sempre me apoiaram nas situações mais difíceis. Eu amo todos vocês", escreveu. A cantora pop também classificou o novo trabalho como "sexy, perigoso e misterioso".

Recentemente, Britney também divulgou uma imagem do clipe Hold it Against Me, primeira música de trabalho do novo CD. No vídeo, a cantora aparece cercada por diversos microfones. Dirigido por Jonas Akerlund - o mesmo de Paparazzi e Telephone, de Lady Gaga, e Who's That Chick, de Rihanna e David Guetta -, o vídeo ainda não tem data de estreia definida.