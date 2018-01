Britney Spears deve US$ 372.500 a advogados

A cantora norte-americana Britney Spears terá de pagar a seus advogados pelo menos US$ 371.500 (R$ 622 mil), segundo estabeleceu a juíza Reva Goetz, da Suprema Corte de Los Angeles. A quantia irá servir para compensar os advogados que auxiliaram Britney Spears e será retirada de sua fortuna, sob o controle do pai, James Spears, e do advogado Andrew Wallet desde janeiro deste ano, quando a cantora foi internada duas vezes devido a problemas com álcool e drogas.