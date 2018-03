Britney Spears deixa férias de lado para gravar novo álbum

A cantora Britney Spears deixa de lado as férias para se dedicar totalmente à elaboração do próximo disco, ainda sem nome ou data de lançamento, informou nesta quarta-feira, 16, a imprensa local. Veja também: Britney Spears participará de nova turnê de Madonna em vídeo Segundo a edição digital da revista People, o representante da intérprete de Gimme More, Larry Rudolph, anunciou em comunicado que "Britney Spears está passando o verão (hemisfério norte) em um estúdio de gravação, trabalhando no novo álbum". "Está trabalhando com uma equipe de produtores e compositores de alta qualidade, e nós estamos emocionados com que o esteja levando tão longe", acrescentou. Após as contínuas entradas e saídas de um estúdio, no trimestre passado veio à tona o boato de que a cantora estava preparando um novo disco, embora Rudolph tenha insistido em que atualmente ela só utilizava as instalações como meio "recreativo". A cantora de 26 anos passou boa parte dos últimos 18 meses nas manchetes devido a seu divórcio litigioso, perda da guarda de seus dois filhos, passagens por clínicas de reabilitação e comportamentos bizarros, como raspar a cabeça e atacar o carro de um fotógrafo com um guarda-chuva. Mas, nos últimos seis meses, seu pai, Jamie Spears, assumiu a gestão dos assuntos pessoais e comerciais de Britney, que também foi citada como possível indicada ao Emmy por duas participações como convidada no seriado americano "How I Met Your Mother". O representante da cantora afirmou que Britney "agora volta a se sentir forte e com a confiança de antes". "Tem pessoas que a cercam que realmente cuidam dela e a encaminham pelo bom caminho quanto às coisas nas quais tem que se concentrar". Na semana passada, Britney gravou em Hollywood um trecho de um vídeo, que deve fazer parte da próxima turnê da cantora Madonna, Sticy & Sweet. O último álbum de Britney, Blackout, estreou no segundo lugar da parada Billboard 200, em novembro do ano passado, mas perdeu espaço em pouco tempo. Britney e Kevin Federline, 30 anos, se divorciaram no verão norte-americano passado, depois de dois anos de casamento. O casal tem dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e James Jayden, de 22 meses, e iniciou sessões de mediação para decidir sobre a guarda das crianças e evitar o julgamento marcado para agosto.