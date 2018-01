Britney Spears deixa clínica de reabilitação nos EUA A cantora pop Britney Spears completou seu programa de reabilitação e deixou a luxuosa clínica Promises Malibu Treatment Center onde estava internada há um mês, informou a revista americana People nesta quarta-feira, 21. A publicação citou como fonte o agente de Britney, Larry Rudolph. "Ela recebeu alta do Promises Malibu Treatment Center depois de ter completado o programa com sucesso", revelou o empresário. Não se sabe exatamente quando a cantora deixou o Promises, centro instalado nas montanhas, próximo ao oceano Pacífico, que funciona como um "retiro". Os pacientes - a maioria celebridades - se internam para se curar de estresse, vícios e outros problemas psicológicos. O motivo da estadia de Britney no local não foi divulgado. Britney, de 25 anos, ingressou no Promises em 21 de fevereiro, depois de um comportamento público cada vez mais excêntrico que coincidiu com uma batalha de divórcio e uma paralisação em sua carreira. Embora a estadia mínima para a maioria das clínicas seja de 30 dias, o fundador do Promises, Richard Rogg, disse que o tempo médio de estadia em sua clínica é de cerca de 45 dias. Fase difícil Na semana que terminou com sua internação no Promises, Britney havia passado menos de um dia no centro de reabilitação Crossroads, de Eric Clapton, em Antígua. Ela então voltou a Los Angeles, onde raspou sua cabeça em um salão de beleza, foi para o Promises em 20 de fevereiro e deixou o lugar na manhã seguinte, mas voltou no mesmo dia. De acordo com o tablóide News of The World, a pop star teria tentando suicídio durante sua estadia no centro. Com o número "666" escrito na cabeça, Britney tentou se enforcar com um lençol, gritando "eu sou o anticristo", publicou o jornal. A estrela entrou com o pedido de divórcio de seu segundo marido, Kevin Federline, em novembro de 2006, depois de dois anos de casamento e dois filhos, Sean Preston e Jayden James. Após a separação, ela foi fotografada sem calcinhas em clubes noturnos, junto com celebridades como a modelo Paris Hilton. Sua carreira musical está adormecida. Ela lançou seu último álbum, In the Zone, em 2003.