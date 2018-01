Britney Spears deixa centro de reabilitação A cantora pop Britney Spears deixou um centro de reabilitação de Malibu na quarta-feira, apenas 24 horas após ter entrado voluntariamente para se tratar de problemas que a levaram a raspar a própria cabeça, segundo a mídia. Os sites de celebridades TMZ.com, Theinsideronline.com e People.com informaram que a cantora de 25 anos abandonou o programa, que deveria durar um mês, no centro residencial Promises, na quarta-feira. Foi a segunda vez em menos de uma semana que Britney teria procurado ajuda no centro de reabilitação e então saído no dia seguinte. "Foi contra o conselho deles", disse uma fonte não-identificada à revista People. "Se ela voltar para o tratamento, a Promises terá de avaliar a situação. Às vezes as pessoas voltam, mas isso não parece bom". A estrela do pop foi fotografada na terça-feira com a cabeça raspada e fumando um cigarro em um centro de luxo, que também hospedou outras celebridades como Robert Downey Jr., Ben Affleck e Matthew Perry.