Britney Spears cancela show da turnê Circus na Polônia

A cantora americana Britney Spears cancelou seu concerto em Varsóvia, capital da Polônia, previsto para o próximo dia 24, por problemas contratuais, segundo explicou seu representante nesta quarta-feira, 15, por meio de comunicado.

A artista não poderá realizar o show da turnê do novo álbum Circus na Polônia, onde tudo estava preparado para seu show no hipódromo de Varsóvia. "Britney lamenta não visitar a capital polonesa durante sua turnê mundial", diz o comunicado.

A diva do pop se desculpa no comunicado pela suspensão do show e expressa seu desejo de que num futuro próximo seja possível visitar Varsóvia, "uma cidade culturalmente muito atraente".

Depois dos shows na Grã-Bretanha e França, a cantora levará a turnê Circus até Berlim, na Alemanha, no dia 26.