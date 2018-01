Britney Spears, cabeça raspada, faz nova tatuagem A estrela pop Britney Spears exibiu a cabeça raspada recentemente ao entrar no estabelecimento de um tatuador de Los Angeles, atraindo uma multidão de curiosos. A visita na noite de sábado, 17, ao tatuador Body and Soul, no bairro Sherman Oaks, em Los Angeles, ocorreu no mesmo dia em que a revista People e outros veículos da mídia de entretenimento noticiaram que Spears, 25 anos, havia se internado recentemente em um centro de reabilitação de Antígua e saído no dia seguinte. Representantes de Spears não puderam ser contatados para comentar sobre a internação, mas o programa de televisão Access Hollywood anunciou que uma assessora de imprensa da cantora havia negado os rumores e dito que ela não estava em reabilitação. Multidão cerca cantora O canal de televisão de Los Angeles KABC mostrou um vídeo de Spears entrando no tatuador, com uma tatuagem pequena visível na parte de trás do pescoço e com a cabeça completamente raspada. O tatuador Max Gott disse ao canal de TV que a cantora fez uma nova tatuagem "delicada". "Ela fez pequenos lábios no pulso; lábios vermelhos, com um pouco de rosa", disse. Em frente ao estabelecimento de tatuagem, a polícia controlava a multidão e abria caminho para a saída da cantora. Spears chegou ao estrelato com sucessos como Oops!... I Did it Again e acabou criando a reputação de uma espontaneidade irresponsável, incluindo um casamento com um amigo de infância que durou dois dias. Mãe de dois filhos pequenos, Spears reconheceu que sua imagem foi afetada negativamente nos últimos meses. Ela se tornou freqüentadora assídua de casas noturnas dos Estados Unidos desde sua separação, em novembro, do dançarino de sua trupe Kevin Federline. Spears foi fotografada várias vezes em dezembro saindo de automóveis sem calcinha na companhia da celebridade Paris Hilton. Spears e Hilton recentemente apareceram na capa da revista Newsweek na reportagem O Efeito das Garotas Indo à Loucura, acompanhada de uma pesquisa entre leitores que concluía que celebridades como elas influenciam demais as meninas.