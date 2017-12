Britney Spears anuncia seu divórcio de Kevin Federline A cantora pop Britney Spears anuncia seu divórcio do marido, o dançarino e cantor Kevin Federline, alegando diferenças irreconciliáveis, segundo documentos apresentados hoje em um tribunal de Los Angeles, conforme divulgou em nota breve o site da CNN. Britney, de 24 anos, se casou com Federline, de 28 anos, em 2004. Eles têm um filho de um ano, Sean Preston, e um bebê que nasceu em 12 de setembro cujo nome ainda não havia sido confirmado, mas que nos papéis do divórcio foi identificado como Jayden James Federline. A cantora de Baby One More Time também pediu que seja estipulado um regime de visitas para Federline, segundo o site especializado em estrelas TMZ. Pop star surge de surpresa no "Late Show" Novamente magra, Britney Spears, que teve seu segundo filho em setembro, surpreendeu David Letterman em seu programa Late Show, na noite desta segunda-feira, aparecendo atrás do apresentador enquanto ele estava sentado em sua mesa. "Ai, Deus meu... Que prazer em vê-la! Como vai você? Você está fenomenal, disse Letterman. Britney disse a ele "estou de visita a Nova Nova York e como uma grande admiradora... tinha que passar por aqui". Mas a pop star não revelou no programa de Letterman que estava se separando de Federline. O casamento Britney Spears vendeu mais de 60 milhões de álbuns desde que virou uma estrela no mundo da música pop durante sua adolescência, em 1999. Casou-se com Federline, que era um de seus bailarinos, em setembro de 2004, quando ela tinha 22 anos e ele, 26. Foi o segundo casamento da jovem que já tinha se casado com Jason Alexander, seu namorado da escola secundária, em uma cerimônia surpresa em Las Vegas. Este casamento durou três dias. Antes, tinha sido noiva de Justin Timberlake. Federline esteve envolvido anteriormente com a atriz Shar Jackson, com quem teve dois filhos. (Matéria alterada às 20h10)