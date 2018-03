Britney Spears anuncia primeira turnê na Austrália

Britney Spears fará uma turnê na Austrália pela primeira vez em sua carreira, disse a cantora pop norte-americana nesta terça-feira, 9, em seu site.

Spears agendou seis shows em novembro em quatro cidades australianas - Perth, Melbourne, Sydney e Brisbane - com sua nova turnê, The Circus Starring Britney Spears.

"Desejava fazer uma turnê na Austrália há algum tempo e agora está finalmente acontecendo", disse Spears.

Desde sua estreia como um fenômeno pop adolescente com o single "... Baby One More Time", a cantora vendeu mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo.

Recentemente, ela tornou-se manchete mais por seu comportamento excêntrico, incluindo a perda da custódia de seus dois filhos. Mas se recuperou com os dois últimos álbuns e o hit Womanizer foi seu primeiro número 1 nas paradas em quase 10 anos.

(Reportagem de Laura Isensee)