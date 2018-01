Britney Spears anuncia 'Glory', seu novo disco

Britney Spears anunciou nessa quarta, 3, seu novo álbum que será lançado no dia 26 de agosto. 'Glory'. Meu novo álbum e o início de uma nova era", disse a artista por meio de seu perfil no twitter.

O álbum rompe o hiato da estrela pop que lançou 'Britney Jean' em 2013, e não teve boa resposta comercial. 'Glory' será o seu nono álbum de estúdio, desde que ela começou sua carreira com '...Baby One More Time' (1999).

Recentemente, Britney lançou o single 'Make Me...' (ouça), em colaboração com o rapper G-Eazy, e espera-se que essa música faça parte de 'Glory'.

Além disso, a cantora explicou que a música 'Private Show' estará disponível para quem adquirir o álbum na pré-venda, a partir desta quinta-feira, 4.