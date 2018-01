Britney Spears, a celebridade mais mal vestida de 2006 As classificações das mulheres famosas mais mal vestidas destes últimos anos podem ajudar a entender os erros cometidos, ainda que a experiência nem sempre ajuda. Britney Spears - que há dois anos (2005-2006), por unanimidade, ocupa o primeiro lugar do mau gosto em termos de figurino - é prova disso. A falta de elegância da pop star e o seu desleixo parecem ter atingido o nível máximo durante a gravidez de seu segundo filho, Jayden James, nascido em setembro de 2006. Ela é mãe também de Sean Preston, de 1 ano e 3 meses. Os dois são filhos da cantora com o rapper e dançarino Kevin Federline, de quem se divorciou no fim do ano passado, pouco tempo após o nascimento de James. É significativo o fato de que a amiga da cantora, a modelo Paris Hilton, foi declarada pelo estilista Richard Blackwell como a mais mal vestida de 2003. As duas amigas continuam liderando as classificações das mulheres mais deselegantes do mundo. Saltos altos fora de moda? Recheio de ombros excessivo? Saias longas com mocassins? Quem se veste assim em Roma corre o risco de receber o apelido de "bruxa", usado para as mulheres antiquadas ou desleixadas. Surge então a primeira lição: se você não quer parecer uma "bruxa", não fique desleixada mas também não se exceda no desejo de estar na moda para não parecer ridícula. Outra presença freqüente nas classificações da moda trash é a viúva de Kurt Cobain, Courtney Love. Um ícone do rock tem o direito e o dever de ser um pouco alternativa mas, não raras vezes, a necessidade das grandes estrelas de parecerem sexy prejudica o seu estilo e acaba caindo no vulgar. É o caso de Shakira no início de sua carreira. A cantora colombiana ultimamente anda menos vistosa do que a pop star Christina Aguilera. As classificações não poupam sequer os estilistas. Até Donatella Versace é criticada pela cor artificial de seus cabelos. A impopularidade de uma atriz pode ser causada também por uma imagem equivocada. Aconteceu com a atriz Christina Ricci, que pouco antes do Natal apareceu na capa de uma revista popular vestindo um casaco de pele. Além de ter entrado na lista das piores vestidas do ano por indicação da associação em defesa dos animais Peta, a protagonista de A Família Adams viu o seu mais importante site não oficial escurecido por protesto de seu curador, um convicto defensor dos animais. Entre as mulheres do mundo do espetáculo indicadas pelos sites eletrônicos como as mais mal vestidas estão também Janet Jackson, Jessica Simpson, Beyonce Knowles, Lindsay Lohan, Pamela Anderson e Eva Longoria.