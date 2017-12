Britney leiloará cópia autografada de CD em prol do Unicef

A cantora americana Britney Spears doará ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) todo o dinheiro que arrecadar com o leilão que promove no site eBay de uma cópia autografada de seu último disco, "Blackout". Britney, de 25 anos, disse num comunicado que acha "importante doar". "E com o lançamento de 'Blackout', esta parecia a oportunidade perfeita para que meus fãs tivessem a possibilidade de dar lances a favor das crianças no mundo todo", destacou. Enquanto isso, a cantora continua brigando na Justiça com o ex-marido Kevin Federline pela guarda de seus dois filhos, Sean Preston, de 2 anos, e Jayden James, de 1. A próxima audiência sobre o caso está marcada para 26 de novembro.