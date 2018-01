Britney grava com Justin Timberlake e ´silencia´ imprensa A pop star norte-americana Britney Spears, que na semana passada concluiu um tratamento de desintoxicação em Los Angeles por consumo de drogas e álcool, vai gravar uma música com seu ex-namorado, Justin Timberlake, na tentativa de salvar sua carreira e recuperar parte de sua fortuna. Ambos, com 26 anos, vão entrar em um estúdio da Califórnia nesta semana, para gravar uma versão atualizada do clássico de Motown You´re All I Need To Get By (Você é tudo o que preciso para viver). Controle da mídia Na semana passada, a Alta Corte de Justiça da Grã-Bretanha concedeu à cantora americana Britney Spears um mandado judicial proibindo a imprensa britânica de publicar informações sobre o seu recente tratamento em uma clínica de reabilitação. Os advogados de Britney Spears também entraram com um outro pedido na Justiça para obrigar as publicações da Grã-Bretanha a revelarem as fontes das reportagens que deram detalhes sobre o tratamento na clínica em Malibu, no Estado americano da Califórnia. Cabeça raspada O empresário da cantora, Larry Rudolph, pediu que a imprensa respeitasse a privacidade de Britney quando ela saísse do centro de tratamento The Promises, o que ocorreu no começo desta semana. Ela se internou em 22 de fevereiro após ter raspado a cabeça, deixando os seus fãs preocupados. O site da clínica diz que o centro é um dos melhores do mundo para "tratamento interno de alcoólatras e viciados em remédios ou drogas". A cantora, de 25 anos, tem dois filhos com o ex-marido Kevin Federline: Jayden James, de cinco meses, e Sean Preston, de um ano e cinco meses.