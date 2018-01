Britney em reabilitação, pela 3.ª vez em uma semana A estrela pop Britney Spears voltou a se internar em um centro de reabilitação em Malibu, informou o website de celebridades TMZ nesta quinta-feira. Com isso, ela temporariamente paralisou uma ação legal na qual discute com seu ex-marido, Kevin Federline, a guarda de seus dois filhos. Britney deve ficar internada de 30 a 45 dias. Nenhum porta-voz de Britney pôde ser encontrado para comentários, mas o TMZ disse que a cantora, de 25 anos, havia voltado para uma clínica de reabilitação um dia após ter saído de outra instituição em Malibu, na qual passou menos de 24 horas. Britney e Federline mantêm a guarda conjunta de seus filhos Jayden James, de 5 meses, e de Sean Preston, com pouco mais de 1 ano e meio. A estrela pediu o divórcio em novembro, e ambos tentam obter a guarda das crianças. De acordo com o TMZ, enquanto a mãe se recupera os meninos vão morar com Federline. Um porta-voz da Corte Superior de Los Angeles disse que documentos sobre uma audiência de custódia poderiam ser preenchidos. Os últimos acontecimentos mostram que Britney passa por uma fase de muita instabilidade. Na semana passada, depois de ficar internada um dia em outro centro de recuperação no Caribe, ela surpreendeu a mídia ao raspar a cabeça e surgir careca em um estúdio de tatuagem.