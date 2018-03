Britney e Timberlake participam de show de Madonna em L.A.

A cantora Madonna reservou uma surpresa para lá de especial para seu show em Los Angeles, na quinta-feira, 7. Confirmando os boatos, a rainha do pop levou para o palco da Sticky & Sweet Tour Justin Timberlake e Britney Spears, segundo o site do canal E!. Foto: Reuters Veja também: Confira trecho do show de Madonna com Britney Confira trecho do show de Madonna com Justin Britney ataca de secretária sexy no clipe de 'Womanizer' Ritchie recusa R$ 73 mi oferecidos por Madonna pelo divórcio Gwyneth Paltrow ajuda Madonna a superar separação 'Guy Ritchie disse que eu pareço uma vovó', afirma Madonna Especial: A controversa Madonna Uma comportada Britney apareceu linda como antigamente, vestindo camisa de botão branca e calça social preta. A cantora participou de um dueto com Madonna na terceira música do show, Human Nature. Já Timberlake, com uma coreografia extravagante, cantou 4 Minutes. Foto: AP De acordo com o E!, os dois convidados especiais, que são ex-namorados, não chegaram a se encontrar. Britney deixou o estádio Dodger cercada por seguranças logo no começo da participação de Timberlake. A apresentação surpresa levou estrelas como Jennifer Lopez, Heidi Klum, Carrie Underwood, Dennis Quaid, Hayden Panettiere, Fergie, Kate Moss e Amanda Bynes para a platéia. Fotos: AP A aparição no show de Madonna foi mais uma comprovação de como Brtiney mudou. Pelo menos no visual, a loirinha já é outra pessoa. Britney, uma das cantoras que mais venderam discos na última década, se endireitou depois de virar manchete em 2006 e 2007 por ter raspado a cabeça, internar-se em uma clínica de reabilitação, ir a festas sem usar calcinha e usar uma peruca rosa. A mudança vem desde fevereiro. Britney, de 26 anos, chegou a um acordo com o ex-marido Kevin Federline sobre a custódia dos filhos e lançou o single Womanizer. Ela também está trabalhando no novo disco - Circus, que será lançado em 2 de dezmebro -, ganhou três prêmios do MTV Video Music e se prepara para sua primeira turnê mundial desde 2004. Madonna vem ao Brasil com a turnê Sticky & Sweet, que divulga o último álbum da popstar, Hard Candy (2008). Foram anunciados cinco shows - dois no Rio (nos dias 14 e 15 de dezembro) e três em São Paulo (em 18, 20 e 21 de dezembro). Matéria ampliada às 12h55