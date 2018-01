Britney e Federline fecham acordo sobre custódia dos filhos Britney Spears e Kevin Federline chegaram a um acordo sobre a custódia de seus filhos durante o mês de janeiro, após a estrela da música pop levar os filhos para viajar, de acordo com decisão da Corte Superior na sexta-feira. A Corte decidiu que Britney, de 25 anos, pode levar seus filhos Sean Preston, de 1 ano, e Jayden James, de 4 meses, para Miami, e ficar com eles até a próxima quinta-feira. Depois da viagem, Federline poderá visitar seus filhos na casa da cantora a partir do meio-dia até às 4 da tarde nas segundas, quartas e sextas-feiras. Pelo acordo firmado na quinta-feira pelo casal, Britney deve assegurar que ninguém interfira no tempo da visita de Federline a seus filhos. O documento da Corte Superior disse que Federline deseja que apenas Britney, sua assistente, a babá dos filhos e algum outro empregado tenha acesso a casa durante suas visitas. Mas o casal não chegou a um acordo sobre este pedido. Eles também não chegaram a um entendimento sobre a custódia depois de 31 de janeiro. Britney solicitou o divórcio em novembro depois de dois anos de casamento, por considerar que existem diferenças irreconciliáveis entre ambos. Federline, de 28 anos, interpôs uma ação, buscando pensão alimentícia e a custódia dos filhos.