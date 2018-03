Britney deve aparecer como heroína animada em novo clipe

O novo videoclipe da cantora Britney Spears será uma animação em cartoon, segundo o tablóide britânico The Sun, que divulgou as primeiras imagens do vídeo na terça-feira, 11. No clipe de Break The Ice, terceiro single de seu último álbum, Blackout (2007), a popstar deve aparecer como uma bela super heroína. Veja também: Britney Spears terá limite de crédito de US$ 1.5 mil semanais Britney estaria devendo US$ 1 milhão em processos judiciais Pai de Britney mantém controle sobre suas finanças De acordo com o The Sun, a idéia para o clipe partiu da própria cantora, que sugeriu à sua gravadora uma versão animada do vídeo de Toxic, aclamado clipe de Britney lançado em 2004. Com um conceito futurista, a proposta de realizar um clipe em animação é algo inédito na carreira da popstar. Break The Ice deve trazer Britney como uma personagem loira e com o corpo definido. O novo vídeo tem estréia prevista para sexta-feira, 14, no site da rede de televisão Much More Music. Segundo o site oficial da cantora, os fãs ainda "podem esperar algumas surpresas" na quinta-feira, 13. Apesar da conturbada vida pessoal de Britney Spears, sua carreira continua rendendo bons frutos. De acordo com a IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), o álbum Blackout, lançado em novembro, já vendeu mais de 2 milhões de cópias mundialmente, e rendeu hits como Piece Of Me e Gimme More, que chegou ao primeiro lugar das paradas digitais da revista americana Billboard. Processos judiciais Na terça-feira, 11, um advogado que se dizia representante da popstar, Jon Eardley, entrou com um recurso contra o tutor legal de Britney - seu pai, Jamie Spears - por não ter informado sua cliente do controle judicial sobre suas finanças com cinco dias de antecedência, como manda a lei do Estado da Califórnia. Ou seja, agora, Britney briga na Justiça com o pai que cuida de seu dinheiro e com o ex-marido, Kevin Federline, que tem a guarda de seus dois filhos. A advogada do pai da cantora, Stacy Phillips, afirmou ainda na segunda-feira, 10, que Britney teria gastado aproximadamente US$ 1 milhão (R$ 2 milhões) em seu divórcio com Federline e na batalha judicial pela custódia de seus filhos.