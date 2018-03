Britânicos do The Libertines anunciam filme e novo álbum

Os Libertines vão lançar um novo álbum para comemorar o retorno do grupo. O guitarrista Carl Barât afirmou ter escrito cinco novas músicas do terceiro álbum da banda, que durante os últimos anos vinha fazendo apresentações esporádicas. Além disso, um curta sobre os quatro integrantes ainda estaria sendo produzido pelo fotógrafo e diretor Roger Sargent.

Carl escreveu as novas canções ao lado do ex-vocalista, Pete Doherty, pivô da separação da banda pelo uso intenso de drogas. Em entrevista ao site da revista NME, ele declarou que os dois estão " juntos em um ótimo lugar" referindo-se à clínica de recuperação onde o companheiro está internado, em Bangcoc, na Tailândia. "A reabilitação lhe tomou dez anos. Eu tenho que me beliscar. Parecem os bons tempos", disse.

Nas últimas semanas, uma série de fotos e citações ainda havia sido publicada na página da banda, que, agora, revelou o propósito das postagens. "Acabou o mistério. Todas aquelas imagens e frases são de um maravilhoso curta-metragem que Roger Sargent fez durante a nossa última turnê", escreveram. O diretor já havia filmado o grupo para um documentário de 2012, que retratava o retorno da banda, ocorrido dois anos antes.

Os Libertines surgiram em 1997, em Londres, e logo no início dos anos 2000 ganharam notoriedade, tocando ao lado de bandas como The Strokes. O primeiro álbum foi lançado em 2002, com o título Up The Bracket.

Dois anos depois, um disco homônimo à banda seria responsável por colocá-la na segunda posição dos melhores do ano segundo a NME. Os problemas gerados pelo envolvimento de Pete com as drogas resultaram na separação dos integrantes, que passaram a tocar projetos individualmente.

