Britânicos acham James Blunt mais irritante que guardas Os britânicos consideram o cantor James Blunt, famoso por sua canção You´re Beautiful, mais irritante que um guarda de trânsito, segundo pesquisa divulgada. A enquete, realizada com 2 mil pessoas com mais de 18 anos, revela que o que mais irrita os britânicos são os operadores de telemarketing que tentam vender produtos e serviços pelo telefone. Em uma lista de 100 coisas irritantes, em segundo lugar aparecem os engarrafamentos; em terceiro, esperar na fila; e em quarto, o compositor James Blunt, cuja canção mais famosa foi recentemente retirada da programação de uma rádio a pedido dos ouvintes. Os britânicos entrevistados não suportam, entre outras coisas, os motoristas que deixam o carro colado no da frente, os ex-fumantes, os vizinhos barulhentos, as pessoas que gritam pelo celular, os homens de chinelos e os norte-americanos.