Britânica Little Boots supera desafios para show em São Paulo nesta sexta

Ainda é raro ver muitas mulheres na música eletrônica, mas a britânica Victoria Hesketh, conhecida como Little Boots, quer mudar o cenário. A cantora e produtora, que volta a São Paulo para show nesta sexta-feira, 22, no Cine Joia, mal chegou ao País e já entrou em contato com artistas femininas locais, como a DJ Joyce Muniz.

A parceria das duas, gravada na quinta-feira, num estúdio da cidade, já será apresentada ao vivo no show desta sexta, e deverá estar presente num vindouro quarto álbum de estúdio, ainda sem previsão de lançamento. Por enquanto, o mais recente disco é Working Girl, de 2015, que traz já no título a luta das mulheres.

“Acho importante a música pop ser divertida e leve, mas é bom ter uma mensagem por trás”, explica Victoria ao Estado. Inspirada pela sueca Robyn, ela abriu a própria gravadora e procura mulheres para ajudá-la com o novo disco. “Se alguém pavimenta o caminho, outras pessoas veem que é possível.”

Victoria não foge de desafios, principalmente quando está no palco, seja como DJ ou com sua banda, como será em São Paulo. “Gosto de fazer sequências complicadas, mas, ainda assim, fazer da música, mesmo eletrônica, o mais ao vivo possível.”

Para esse único show no País, um desafio a mais. A bagagem da cantora foi extraviada – ficou sem figurino e instrumentos. Teve que pedir emprestado pelas redes sociais. “Fiquei emocionada com tanta gente tentando ajudar.” O novo figurino, segundo ela, está até melhor que o original. O show também promete ser mais especial. “Quando você tem um desafio, se esforça para superá-lo. Faremos uma apresentação ainda melhor.”