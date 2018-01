Britânica encontra autógrafo de John Lennon no lixo Um autógrafo do ex-Beatle John Lennon foi encontrado em um saco de lixo na localidade de Swansea, no País de Gales, e poderia ser vendido agora por um preço base de US$ 1.700. O autógrafo foi encontrado pelo britânica Viv Date em um saco de lixo de um centro beneficente local. Viv, de 58 anos, diretora do centro que vende objetos de segunda mão e arrecada fundos para a Cruz Vermelha Britânica, declarou ter encontrado o autógrafo junto a uma fotografia dobrada. A princípio, não sabia se o autógrafo do ex-Beatle era verdadeiro, mas depois de consultar um especialista, que examinou o papel, sua autenticidade foi rapidamente confirmada.