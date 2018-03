Briga de Taylor Swift e Kanye West se acirra com divulgação de telefonema

Taylor Swift e Kanye West vão demorar a superar o rancor entre eles, uma vez que a disputa entre a popstar e o rapper por causa da letra do single dele Famous se acirrou com a divulgação de um vídeo e um telefonema entre as duas estrela da música.

O vídeo, divulgado online no domingo, 17, pela mulher de West, a estrela de reality show Kim Kardashian, era uma gravação de uma conversa telefônica de West com Taylor Swift neste ano, na qual a cantora de Shake It Off deu a aprovação, pelo menos em parte, para a música que mais tarde ela considerou ofensiva e misógina.

“Famous”, lançada por West em fevereiro, contém o verso “Eu sinto que eu e Taylor poderíamos ainda fazer sexo. Eu fiz aquela vadia famosa.”

O trio, três das maiores celebridades da cultura pop, tem brigado à distância, via tabloides e redes sociais, por meses por causa da insistência de West de que Taylor Swift aprovou a letra e da persistente negação da cantora.

De acordo com o vídeo da conversa telefônica, divulgada por Kardashian nas redes sociais no domingo depois de um episódio de “Keeping up with the Kardashians”, Taylor Swift disse a West que ela havia gostado do fato de o cantor lhe contar sobre a música. “É tudo muito irônico”, afirmou.

"Se as pessoas me perguntarem sobre isso, eu acho que seria excelente para mim dizer: ‘Olhem, ele me telefonou e me disse sobre o verso’”, disse a cantora no telefonema, que ocorreu antes do lançamento de “Famous” em fevereiro.