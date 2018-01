Brian Wilson fará turnê mundial para tocar na íntegra o disco 'Pet Sounds', do Beach Boys

Brian Wilson anunciou nesta segunda-feira, 25, que fará uma longa turnê mundial para celebrar os 50 anos do emblemático disco Pet Sounds, do Beach Boys. O álbum foi lançado em 1966 e figura em várias listas de melhores de todos os tempos. Os shows começam em 26 de março em Auckland, na Austrália, e segue depois para Japão, Europa e América do Norte

"Amo tocar esse álbum com minha banda e quero tocá-lo para os fãs em todo o mundo. Tem sido uma viagem sentar aqui e pensar no lançamento de Pet Sounds 50 anos atrás", disse em um cominicado oficial.

No Pier Pressure, o 11º álbum de estúdio de Brian Wilson, foi lançado em abril de 2015. O projeto contou com a participação de Kacey Musgraves, o duo indie-pop She & Him, Nate Ruess, da banda de pop alternativo Fun, além de Al Jardine, David Marks e Blondie Chaplin, antigos integrantes do Beach Boys.