Brasileiros fazem shows sem impacto nem surpresas

Entre os brasileiros que se apresentaram no festival nesse sábado, houve poucas novidades, tanto em termos de artista quanto de repertório. O que mais se aproximou do fator revelação foi Silva, cuja apresentação mostrou que ele já tem um público cativo. A plateia cantou junto a faixa título de seu CD mais recente, 'Vista Pro Mar'.

Os únicos brasileiros a figurar no horário nobre do festival foram os membros da Nação Zumbi, que retomaram os trabalhos da banda neste ano. O grupo iniciou o show com o hit 'Quando a Maté Encher' e tocaram 'Cicatriz', single do novo CD previsto para ser lançado ainda em abril. O som estava mal equalizado. Em várias músicas, a guitarra de Lúcio Maia abafava a voz de Jorge Du Peixe.

Veja como foi o dia: