Brasileiros agitam a despedida de Michael Jackson

Todo tipo de fã chegou às raias do Staples Center na terça-feira para o tributo a Michael. Até gente de outras praias. Fifi Larue, vestido como uma mistura de Michael com Gene Simmons, do Kiss, chamava a atenção. "Mesmo Van Halen e Slash tocaram Michael Jackson. Estou aqui prestando meus respeitos a esse gênio da música. Ele não fez música para matar policiais, nem sobre drogas. Fez música pregando o amor entre as pessoas. Merece meu respeito", disse Fifi.

"Como Sinatra ou os Beatles, Michael se tornou parte de nossa cultura", disse o presidente Obama à CNN.