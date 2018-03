Brasileira T4F fecha parceria com produtora musical Live Nation A companhia brasileira Time For Fun (T4F) disse nesta quarta-feira que fechou um acordo com a empresa norte-americana Live Nation para produzir com exclusividade as turnês internacionais de seus artistas em toda a América do Sul. A empresa, que está responsável pela turnê sul-americana da cantora Madonna, não revelou os termos financeiros do acordo. "A Live Nation é a maior produtora de música ao vivo do mundo, que produz anualmente 16 mil shows para 1.500 artistas em 57 países", informou o comunicado da T4F. A Time For Fun, que opera também na Argentina e no Chile, é líder em faturamento e quantidade de espetáculos organizados na América do Sul, segundo o comunicado. (Reportagem de Lucas Bergman)