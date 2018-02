Brad Paisley e Carrie Underwood vão apresentar prêmios country

Nashville (Reuters) - Brad Paisley e Carrie Underwood vão apresentar juntos a 45ª cerimônia de entrega dos prêmios da Country Music Association, dividindo o trabalho pela quarta vez, revelaram os músicos nesta segunda-feira.

Os dois fizeram o anúncio no Facebook, falando do set do novo videoclipe deles, Remind Me.

Os prêmios anuais da CMA, que estão entre os mais importantes dados a cantores country, serão entregues na arena Bridgestone, em Nashville, e a cerimônia será transmitida ao vivo pela rede ABC.

"Queremos tirar um minuto para compartilhar uma notícia muito emocionante", disse Underwood no anúncio, disponível no YouTube. "A CMA convidou Brad e eu a apresentar os CMA Awards em novembro."

Brad Paisley já tinha dito anteriormente no Twitter que ele e Underwood estavam gravando o vídeo, e fotos na Internet os mostraram em uma praia não identificada.

"Dá para acreditar?", disse Paisley, que no ano passado recebeu o prêmio CMA de artista do ano. "Mal posso esperar para repetir a dose".

A CMA homenageia os maiores astros da música country no ano anterior, e alguns dos cantores mais conhecidos do gênero distribuem 12 prêmios, que incluem artista do ano, vocalista homem e vocalista mulher do ano e álbum do ano. Reuters

(Reportagem de Vernell Hackett)