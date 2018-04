Brad Mehldau, referência no jazz, toca no 'Piano Forte'

Recentemente, o violonista Chico Pinheiro disse que, diante de sua repercussão internacional, a ficha "tinha caído". O brasileiro se referia ao fato de ter gravado com Brad Mehldau e ser reconhecido pelos músicos que o acompanham.

A dimensão faz sentido. O americano que gravou temas para os cineastas Stanley Kubrick e Wim Wenders é referência no jazz quando se fala em improvisação ao piano. Por isso, é justa (e bem-vinda) a participação no projeto ‘Piano Forte’, do Sesc Santana, que vai ao encontro do que Mehldau faz tão bem: explorar as fronteiras do instrumento de corda.

Em cena, é difícil estimar seu setlist - o jazzista varia a cada apresentação. Mas é possível prever alguma recriação para Radiohead ou Soundgarden - dentro do que ele define como "caos controlado".

Onde: Sesc Santana. Teatro (349 lug.). Av. Luís Dumont Villares, 579, 2971-8700.

Quando: Sexta, 11, e sáb., 21h; dom., 19h30.

Quanto: R$ 12.