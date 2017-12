Boyle e Swift travam disputa emocionante nas paradas dos EUA

A cantora escocesa Susan Boyle perdeu por pouco a honra de ter o disco mais vendido do ano nos Estados Unidos, mas ainda tem mais uma semana para virar o jogo em sua luta contra o fenômeno country Taylor Swift.

Boyle, 48 anos, famosa graças a um programa britânico de calouros, vendeu 2,98 milhões de cópias do seu disco de estreia, I Dreamed a Dream, após passar cinco semanas consecutivas na liderança do levantamento da Nielsen SoundScan.

Fearless, de Swift, que já havia sido o terceiro disco mais vendido em 2008, acumulou ao longo do ano 3,16 milhões de cópias, o que dá a ela uma vantagem de 175 mil discos sobre Boyle.

O levantamento de vendas da Nielsen SoundScan termina aos domingos, e portanto incluirá os três primeiros dias de 2010 em uma semana de 2009.

O álbum de Boyle vendeu 510 mil cópias nos EUA no Natal (semana encerrada em 27 de dezembro), numa ampla liderança sobre o resto. Stronger, de Mary J. Blinge, estrela do R&B, estreou em segundo lugar, com 330 mil cópias. Fearless, de Swift, subiu uma posição e está em quinto, com 224 mil cópias na semana.

O sucesso de Boyle, de Swift, que tem 20 anos, e de Lady Gaga - a quem Boyle substituiu na liderança em vendas na Grã-Bretanha neste ano - mostra como o mercado fonográfico depende de sangue novo para alimentar as vendas.

Mesmo assim, as vendas de discos em 2009 devem cair mais 13%, no oitavo declínio em nove anos. O setor não vem resistindo à pirataria e a outras formas de entretenimento, como os videogames.

O próprio sucesso de Boyle se deve à difusão da sua apresentação no programa Britain's Got Talent, quando, com sua figura tímida e desajeitada, cativou a plateia e os jurados, num vídeo visto por 10 milhões de pessoas no YouTube.

O álbum I Dreamed a Dream, título também da música que ela cantou no programa, foi lançado pelo selo Columbia Records, da Sony, em parceria com a Syco Music, do empresário britânico Simon Cowell.