Boy George passará por tratamento de desintoxicação O DJ britânico Boy George conseguiu evitar a prisão, nos Estados Unidos, ao aceitar começar um tratamento de desintoxicação de drogas. Boy George, de 44 anos, foi detido em 7 de outubro do ano passado, depois de chamar a polícia para reportar um assalto em seu apartamento, no centro de Manhattan. Não foram detectados sinais de roubo, mas a polícia encontrou cocaína. Ontem, ele se declarou culpado diante do tribunal, em Nova York. O cantor deverá realizar trabalhos comunitários durante cinco dias, além de pagar uma multa de US$ 1.160. George O´Dowd, o Boy George, sempre foi alvo de polêmicas por seu visual andrógino. Era vocalista da banda Culture Club, mas consolidou-se na carreira solo de DJ. Em 2000, lançou Essencial Mix, disco tecno para canções próprias e regravações, como Garota de Ipanema. Um ano depois, lançou um livro intitulado Karma Cook, sobre culinária.