Boy George começa a cumprir a pena de limpar ruas de NY O músico britânico Boy Georg, condenado a limpar as ruas de Manhattan como punição por ter reportado falsamente um roubo em seu apartamento de Nova York e por ter sido pego portando cocaína, começa a cumprir a pena neste mês. Boy George, de 45 anos e cujo nome verdadeiro é George O´Dowd, receberá uma pá, uma vassoura, luvas e sacos plásticos do Departamento de Limpeza de Nova York e deverá cumprir cinco dias completos de trabalhos limpando as ruas. "Os condenados a estas penas fazem o que mais se necessita em Nova York: limpar as ruas. Também os enviamos para limpar terrenos baldios para varrerem passagens ou ruas cortadas", declarou Vito Turso, porta-voz do Departamento de Limpeza da cidade. A sentença foi anunciada assim que George, ex-vocalista do grupo Culture Club, admitiu sua culpabilidade ao reportar falsamente um roubo a seu apartamento no bairro Little Italy em outubro passado. A polícia de Nova York descobriu pouco depois que não havia ocorrido nenhum furto e, além disso, encontrou cocaína dentro da casa do músico. As acusações por posse de drogas foram retiradas em troca de o músico pagar uma multa de US$ 1.000 e submeter-se a um tratamento antinarcóticos. "Sempre fui um varredor", declarou George quando soube da sentença. O músico é um DJ muito popular em boates de Londres e de Nova York. George deveria começar a limpar as ruas de Manhattan na semana que vem, mas a Corte Criminal de Nova York adiou o prazo por compromissos de trabalho acertados anteriormente com o cantor.