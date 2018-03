'Boy bands' superam mulheres do pop no American Music Awards

As chamadas “boy bands” superaram as mulheres do pop nas principais categorias do American Music Awards, no domingo, 23, mas as moças fizeram as apresentações mais animadas da noite, incluindo um número com Jennifer Lopez e Iggy Azalea.

A banda britânica One Direction conquistou o principal prêmio da noite, de Artista do Ano, além de três prêmios eleitos pelo público.

“É sensacional, porque trabalhamos tanto nestes dois últimos álbuns”, disse um dos memebros da banda, Liam Payne. O quinteto apresentou sua mais recente música, Night Changes, em meio a um cenário de floresta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Katy Perry também venceu três prêmios, mas não foi à premiação por estar em turnê pela Austrália.

O poder das 'boy bands' se mostrou forte após os australianos 5 Seconds of Summer terem vencido o cobiçado prêmio de novos artistas do ano.

Azalea, rapper australiana também novata, venceu o prêmio de melhor álbum de rap/hip hop com The New Classic e artista favorita de rap/hip hop, superando Eminem e Drake em ambas as categorias.

Taylor Swift apresentou-se com a música Blank Space e foi laureada com o primeiro prêmio Dick Clark de Excelência, em memória ao fundador do American Music Awards, que faleceu em 2012. Ela recebeu a premiação das mãos de Diana Ross.