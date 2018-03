Box dos Stones com raridades e músicas inéditas sai em abril

Os Rolling Stones vão lançar uma outra coletânea, agora com músicas das últimas quatro décadas. O box, com edição limitada e numerada, chega às lojas do Reino Unido em 11 de abril.

The Rolling Stones Singles (1971-2006) terá 45 singles da banda em uma caixa com raridades, remixes e versões ao vivo que totalizam 173 faixas, de Brown Sugar (1971) a Biggest Mistake (2006). Mais de 80 das faixas nunca foram lançadas oficialmente.

A coletânea virá em uma caixa rosa, decorada com uma arte com a língua que virou a marca registrada da banda. Dentro dela, um livreto de 32 páginas com texto do jornalista Paul Sexton, especialista em Stones, e uma entrevista com o ex-baixista e arquivista da banda, Bill Wyman.

Os Stones também colocarão à venda em abril uma edição limitada em vinil de uma versão de Brown Sugar que incluirá b-sides originais de Bitch e Let It Rock.

