Bowie tem quase 20 discos no Top 100 britânico

Pelo menos 19 álbuns de David Bowie entraram na lista dos 100 mais vendidos das listas britânicas uma semana após sua morte, a começar por seu último disco, Blackstar, número um das paradas.

Cerca de 150.000 cópias de Blackstar foram vendidas em uma semana, anunciou nesta sexta-feira, 15, a empresa que elabora as listas de vendas, a Official Charts Company (OCC).

O CD foi lançado em 8 de janeiro, dia em que David Bowie cumpletou 69 anos, e dois dias antes de seu falecimento em Nova York. O astro morreu vítima de um câncer.

"Bowie fez tantos grandes discos, reinventando-se sem parar, que todo o mundo tem seus favoritos. Seus fãs reconhecem sua enorme contribuição para a música popular", comentou Martin Talbot, diretor-executivo da OCC.

Atrás de "Blackstar", aparecem na lista a coletânea de sucessos Nothing Has Changed - The Very Best Of (em 5º), seguido de Best Of 1969/1974 (11º) e Hunky Dory (14º).

Cinco canções estão no Top 40 das mais vendidas, começando por Heroes (12º), que não passou da 24ª posição quando foi lançada em 1977.