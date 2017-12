Boteco Bohemia encerra concurso com show de Paula Lima Depois de quase um mês o Boteco Bohemia, patrocinado pela própria marca de cerveja, encerra seu concurso gastronômico neste fim de semana com shows de nomes da MPB como Paula Lima, Vanessa da Mata e Martinho da Vila. O concurso avaliou durante 31 dias petiscos de 31 bares da capital paulista e anuncia o vencedor na Festa da Saideira que acontece no Moinho Eventos - antigo Moinho Santo Antônio. Além do melhor prato, o Boteco Bohemia avalia ainda o melhor atendimento; melhor forma de servir a cerveja; e o Garçom Nota 10. O concurso, além do voto popular, conta com um corpo de jurados especializados. Nesta sexta, a festança começa às 17 horas, com o DJ Geo, e tem como principal atração a cantora Paula Lima, que acaba de lançar seu novo CD Sinceramente. No sábado, a partir das 15 horas, é a vez do Samba da Vela se apresentar. Neste dia há ainda Samba de Rainha, grupo de samba formado apenas por mulheres, e também o percussivo e animado grupo carioca Monobloco. A noite tem ainda como atração principal a estrela da nova MPB, Vanessa da Mata, que sobe ao palco às 22h30, com canções de seus dois álbuns. Os ingressos para sábado já estão esgotados. No domingo, o evento começa também às 15 horas, e terá Martinho da Vila como destaque do dia. Os ingressos para a Festa da Saideira estão à venda em todos os 31 bares participantes, que podem ser conferidos no site do Boteco Bohemia. Durante o evento, que marca o encerramento do festival gastronômico, todos os bares concorrentes estarão cenografados no espaço. O grande achado do festival é não se prender a bares da moda ou recém-abertos. Há desde locais mais ´descolados-chiq´, como Salve Jorge, na Vila Madalena, a botecos de esquina como o Valadares, na Lapa. Há ainda pratos curiosos, como Codorna à Confraria, do bar Frangó, e Punheta Azeitada, petisco de bacalhau do Miradouro. Mais do que um saboroso festival, o Boteco Bohemia já vem se tornando marco do calendário paulista. Com tantos petiscos, cerveja e música, o resultado não poderia ser outro, a não ser uma grande diversão.