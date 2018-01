Botas de Madonna e Mick Jagger vão a leilão beneficente Botas especialmente criadas pela grife Doc Martens para astros da música, como Madonna e Mick Jagger, serão leiloadas em Londres para fins beneficentes. Pares de calçados de famosos estarão à venda no site de arremate eBay, como parte de um evento de caridade. Além das botas da pop-star e do líder dos Rolling Stones, serão leiloados calçados do grupo All Saints, Oasis e da cantora norte-americana Janet Jackson. No total, 25 pares de sapatos vão a leilão. Os calçados da Doc Martens faziam parte de uma coleção criada para o Dia Mundial da Luta contra a Aids, em 1998, e o evento é organizado pela aliança de ações beneficentes Charities Aid Foundation (CAF), para incentivar a população britânica a doar mais e dar dinheiro a programas de caridade. Segundo a porta-voz da Caf, Sheila Hooper, se as pessoas procurarem em seus armários roupas que já não usam e as doassem aos grupos de ajudas "fariam uma grande diferença para os mais necessitados".