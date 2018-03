'Born This Way' sairá em duas versões na segunda-feira, 28

Em entrevista ao programa Gayle King Show, da emissora de Oprah Winfrey, Lady Gaga falou sobre o lançamento de uma nova versão para Born this Way, o clipe que será divulgado na próxima segunda-feira, 28, a partir das 13h.

A versão simplificada da música será dedicada para uma organização de combate ao bullying. O mesmo clipe terá, então, duas versões. Gaga falou sobre a receptividade da música. "Eu tenho visto a reação super empolgada dos fãs nos shows", disse.

No programa, Gaga usava modificações no corpo, por baixo da pele, a exemplo da foto de divulgação de seu novo single, e estava com um novo penteado.