'Born In The U.S.A.', clássico de Bruce Springsteen, faz 30 anos

Um dos discos mais importantes da história completou 30 anos nesta semana. Com 15 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos, Born In the U.S.A., lançado em 4 de junho de 1984, lapidou o nome de Bruce Springsteen no patamar dos gigantes da música. Dancing in The Dark, Glory Days, Bobby Jean e I'm Going Down são verdadeiros hinos da década de 80.

"Born In the U.S.A. mudou minha vida e me deu notoriedade na indústria da música. As composições deste álbum me fizeram pensar mais sobre como me apresentava para o grande público', disse Springsteen em 1998 ao lançar uma de suas coletâneas. Dez das 12 canções de Born In the U.S.A. chegaram ao Top 100 da Billboard, feito alcançado apenas por Michael Jackson com Thriller.

No geral, as letras falam sobre relacionamentos, amores, frustrações, lembranças da infância e corações partidos. A canção-título virou hit e por muito tempo foi alvo de polêmica. Bruce apresenta uma visão crítica à presença americana no Vietnã, mas também deixa evidente o orgulho de ter nascido nos Estados Unidos.

O ex-presidente do país Ronald Reagan chegou a usar a música em sua campanha de reeleição à Presidência. Republicanos e democratas tentaram o apoio de Springsteen por muito tempo. As tentativas, entretanto, foram por água abaixo. Anos depois, em 2008, o músico apoio publicamente a candidatura de Barack Obama.

Brasileiros de sorte. Quem esteve presente no show de Bruce Springsteen na última edição do Rock in Rio no País, em 2013, presenciou um grande feito. O The Boss, como é conhecido, subiu ao palco e tocou na íntegra todas as canções do disco. De Cover Me a My Hometown. Sem hesitar. Com fôlego, energia e disposição: "Esta noite vamos tocar algo especial para vocês", disse antes de mostrar Born In the U.S.A. e seguir tocando todas as 12 faixas do disco.

Faixa a faixa de Born In the U.S.A.:

Born In the U.S.A.

Cover Me

Darlington County

Working On The Highway

Downbound Train

I'm on fire

No Surrender

Bobby Jean

I'm Going Down

Glory Days

Dancing in the Dark

My Hometown