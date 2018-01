Boogarins mostra que a Tropicália chegou ao século 21 em show no Lollapalooza

Confirmando as expectativas deixadas pela banda goiana em São Paulo desde o ano passado, o Boogarins pintou o palco Axe do Lollapalooza Brasil, na tarde deste sábado, 28, com suas cores psicodélicas.

Quem deixou pra vir mais tarde provavelmente perdeu um dos melhores shows do dia. As canções do ótimo álbum As Plantas que Curam, tocadas para um público que poderia ser bem maior, trazem para o palco uma vitalidade renovada. Com entrosamento, disposição e uma presença de palco segura, a banda consegue trazer a Tropicália para 2015 com toques do melhor rock' n' roll. Doce, Erre, Infinitu e Lucifernandis são canções que sintetizam a força da banda no palco.

Fernando Almeida é um verdadeiro rock star no palco. A combinação com a guitarra de Benke Ferraz traz os ares psicodélicos dos anos 1960 e a sua presença andrógina no palco é mistura bem sucedida de Iggy Pop negro com Caetano Veloso jovem. Mais brasileiro, impossível.

O Boogarins subiu ao palco mais tarde do que o previsto, às 14h, em razão do cancelamento do show de Marina and the Diamonds, que tocaria mais tarde no mesmo palco.

O Boogarins é Fernando Almeida (voz e guitarra), Benke Ferraz (guitarra), Raphael Vaz (baixo) e Ynaiã Benthroldo (bateria).