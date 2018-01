Bono usa óculos escuros para amenizar glaucoma

O vocalista do U2, Bono Vox, revelou porque os óculos escuros são peça indispensável do figurino. O roqueiro irlandês sofre de glaucoma há duas décadas. Segundo jornais britânicos, a declaração foi feita no programa de TV da BCC The Graham Norton Show, que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 17, no Reino Unido.

“Este é um bom momento para explicar às pessoas que tenho glaucoma há 20 anos. Faço um bom tratamento. Vou ficar bem”, explicou.

De acordo com The Telegraph, o músico chegou a brincar com o tema dizendo: “Agora vocês não vão mais tirar isso da cabeça e vão ficar dizendo 'Coitado do Bono, velho e cego'”.

O líder do U2 sempre se destaca por estar de óculos escuros de diferentes cores, até mesmo em ambientes fechados. No passado, ele chegou a dizer que tinha fotossensibilidade. “Se alguém tira minha foto, passo o resto do dia vendo o flash. Meu olhos ficam inchados”, disse o cantor em 2005 numa entrevista para a Rolling Stone.

O glaucoma causa danos no nervo ótico e o deteriora ao longo do tempo. Em fases mais avançadas, a doença pode causar cegueira.