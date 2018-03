Bono se reúne com Macri antes de shows na Argentina

Bono, líder da banda irlandesa U2, visitou nesta segunda-feira, 9, o presidente argetino Mauricio Macri. O encontro aconteceu na véspera do primeiro show que o grupo fará na Argentina. A banda chegou a Buenos Aires para a turnê The Joshua Tree World 2017, que passou anteriormente por México e Colômbia, e celebra os 30 anos do lançamento do emblemático álbum. Chile e Brasil são os próximos destinos da turnê.

Bono foi recebido por Macri e seu chefe de gabinete, Marcos Peña, na Casa Rosada, onde o músico já esteve anteriormente durante visitas à Argentina. Nessas ocasiões, o cantor foi recebido por Néstor Kirchner, em 2006, e Cristina Kirchner, em 2011. Essa não é a primeira vez que Bono e Macri se reúnem. Os dois já haviam se encontrado informalmente em setembro de 2016 durante a abertura da Clinton Global Initiative, em Nova Iorque.

A banda, formada ainda pelo guitarrista The Edge, o baixista Adam Clayton e o bateirista Larry Muller Jr., fará dois shows, na terça e quarta-feira, no Estádio Único de La Plata, a 60 quilômetros ao sul da capital, mesmo local dos shows de 2011. Antes, em 1998 e 2006, o U2 tocou no Estádio Monumental de Buenos Aires.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1998, a banda irlandesa, conhecida por seu compromisso com causas humanitárias, visitou as Mães da Praça de Maio, cujos filhos desapareceram durante a ditadura (1976-1983). Elas foram convidadas para os shows e receberam uma homenagem emocionante.