Bono revela que U2 gravou vários álbuns nos últimos cinco anos

LONDRES - O lííder da banda de rock irlandesa U2 Bono Vox revelou que o grupo gravou vários álbuns nos últimos cinco anos, mas que não foram lançados por não considerá-los bons o suficiente, segundo informações da revista Q Magazine.

"Sim, gravamos. Simplesmente não os lançamos porque estávamos esperando algo que fosse tão bom como o melhor que nunca fizemos. Este é um álbum muito pessoal", comentou o músico em entrevista à publicação.

A declaração de Bono se referia a alguns comentários publicados pela imprensa, que criticavam o fato de o grupo não gravar um novo álbum há anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vocalista indicou que a banda se dedicou durante dois anos ao último álbum, Songs of Innocence, que no início de setembro foi disponibilizado gratuitamente para download pelo iTunes, da Apple, para fãs de 119 países.

Songs of Innocence, o primeiro álbum do U2 após No Line on the Horizon, de 2009, também marcou as apresentações do iPhone 6 e do iPhone 6 Plus.

Apesar de a banda ter apresentado o novo disco pelo iTunes, Bono explicou que é contra a "música gratuita" e esclareceu que não foi o grupo que disponibilizou o álbum.

"Nós não estamos presenteando os fãs. É a Apple que está dando o álbum. Isso é muito importante", esclareceu.

Clássicos do U2

With or Without You

Sunday Bloody Sunday

New Years Day