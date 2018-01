Bono ganha título honorário de cavaleiro britânico O vocalista do U2 e ativista irlandês Bono Vox recebeu nesta quinta-feira, 29, um título honorário de cavaleiro britânico em reconhecimento por seus serviços prestados à indústria da música e seu trabalho humanitário. "Eu não poderia estar mais orgulhoso", disse o vocalista do U2 em uma cerimônia realizada na residência do embaixador britânico em Dublin. "Eu gostaria de agradecer ao embaixador de Sua Majestade por me conceder esta honra em minha cidade natal, e à banda por não me dar um banho de água fria", disse ele, segundo o site do U2 Agora, Bono é Cavaleiro Comandante da Mais Excelente Ordem do Império Britânico, ou KBE, mas, como é cidadão irlandês, não poderá usar o título de "sir". O roqueiro irlandês Bob Geldof, também ativista humanitário conhecido, recebeu um título de KBE em 1986. Os títulos de cavaleiro honorário são concedidos a pessoas que não tenham nacionalidade britânica. O título é a honra mais recente concedida a Bono, de 46 anos, cujo nome real é Paul Hewson. Em 2003, ele recebeu a Legião de Honra do governo francês, e em 2005 foi considerado a Pessoa do Ano pela revista Time, ao lado de Bill e Melinda Gates.