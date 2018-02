Bono estreia como colunista do 'New York Times'

O cantor Bono, da banda U2 e conhecido também internacionalmente por seu ativismo político e humanitário, escreverá no próximo domingo sua primeira coluna no The New York Times, informou hoje o jornal nova-iorquino. Leia a íntegra da coluna de Bono, em inglês O músico irlandês, de 48 anos, também gravará um podcast - arquivo sonoro que pode se baixado - para ser disponibilizado no site do jornal, afirmou o New York Times, que não detalhou a periodicidade das colaborações nem os temas que serão abordados. "Nunca fui muito bom com os pontos e as vírgulas", brincou Bono em comunicado de imprensa, no qual qualificou seu novo trabalho como "uma honra". Para o responsável pelo editorial do periódico, Andrew Rosenthal, Bono "é um homem extraordinário que reflete com afinco sobre sua arte e os assuntos sérios que enfrenta o mundo", algo que está convencido que refletirão em sua coluna. Nos últimos anos, o multifacetado artista se destacou por seu ativismo comprometido com os mais desfavorecidos, especialmente na África, o que lhe valeu duas indicações consecutivas, em 2005 e 2006, ao Prêmio Nobel da Paz. Quando o jornal anunciou a colaboração do cantor, em outubro, Kathy McKiernan, porta-voz da Campanha ONE, organização humanitária criada por Bono, afirmou que ainda não tinha ficado decidido se o astro receberia pela coluna. "Se assim for, o dinheiro será doado a causas beneficentes", acrescentou.