Bono, do U2, faz 55 anos e se prepara para iniciar turnê no Canadá

A apresentação surpresa do U2 em uma estação de metrô de Nova York, na segunda, dia 4, para promover o novo álbum do grupo, Songs of Innocence, e a turnê desse disco que vai começar na quinta, 14, no Canadá, mostram que Bono, o vocalista da banda, se recupera bem do acidente de bicicleta que teve em novembro e pode, tranquilamente, comemorar seu 55.º aniversário neste domingo, dia 10.

O cantor, nascido em Dublin, corria o risco de não tocar mais violão por causa da queda de bicicleta, há seis meses, em Nova York, quando sofreu diversas lesões, incluindo uma fratura facial, três na escápula do ombro esquerdo e uma no osso úmero esquerdo, na parte superior do braço.

Depois de muitos exames e longas horas de cirurgia, três placas de metal e 18 parafusos foram colocados no braço para reparar a lesão, que exigiu ainda longo período de fisioterapia.

A turnê Innocence + Experience, que pode durar três anos e incluir a América do Sul, em 2016 ou 2017, vai percorrer 19 cidades em todo o mundo na primeira etapa, prevista para terminar em 15 de novembro, em Paris.

“Vamos tentar ter uma sensação completamente diferente de uma noite para outra de show. Divirtam-se jogando com a ideia de inocência e experiência. Há muito mais a ser revelado”, garantiu Bono sobre os shows da turnê.